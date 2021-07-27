Qatar Airways признали лучшей среди мировых авиакомпаний в условиях пандемии

Qatar Airways признали "авиакомпанией года" составители рейтинга "Top Airlines in the World" в редакции AirlineRatings.com. Рейтинг учитывает безопасность полетов, обслуживание на борту, комфорт пассажиров и маршруты авиаперелетов.

В 2021 году эксперты оценивали авиакомпании и с учетом того, как они реагировали на пандемию COVID-19, передает Интерфакс.

Qatar Airways была признана лучшей авиакомпаний за инновационные решения для кабин самолетов, уровень обслуживания на борту и "приверженность работе в период пандемии COVID-19", объяснил AirlineRatings.com.

Qatar Airways поднялась на восемь строчек вверх, до этого первое место, как правило, занимала Air New Zealand. Всего в рейтинг вошло 20 авиакомпаний, при этом большинство из них удержали позиции, завоеванные в 2020 году.

В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, сингапурская Singapore Airlines Ltd., крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. и Emirates Airlines со штаб-квартирой в Дубае.

В ежегодный рейтинг могут попасть только авиакомпании, у которых есть семь звезд безопасности. Рейтинг основан на истории аварийности, инцидентах, связанных с пилотами, правительственных проверках и теперь также критериями, относящимися к безопасности в условиях пандемии коронавируса, включая меры социального дистанцирования, дезинфекцию самолетов и наличие масок у экипажа.