"Укрсиббанк" за второй квартал увеличил чистую прибыль на 4%

Чистая прибыль "Укрсиббанка" (Киев) по итогам апреля-июня 2021 года составила 228,16 млн грн, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в отчете банка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, в целом за полугодие чистая прибыль сократилась на 29,7% – до 471,7 млн грн.

"Укрсиббанк" указывает, что его чистый процентный доход в первом полугодии снизился на 8,6% – до 1,63 млрд грн, тогда как чистый комиссионный вырос на 15,6% – до 949,12 млн грн.

Активы банка по итогам января-июня сократились на 2,7% – до 70,37 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 0,6%, до 20,94 млрд грн, ценные бумаги и инвестиции в дочерние предприятия – на 7,1%, до 17 млрд грн, тогда как средства в других финансовых учреждениях увеличились на 0,6% – до 23,65 млрд грн.

Согласно отчету, объем депосертификатов Нацбанка за это время уменьшился с 10,7 млрд грн до 8,81 млрд грн, тогда как вложения в ОВГЗ увеличились с 3,21 млрд грн до 4,58 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 3,7% – до 61,73 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 3,8%, до 60,62 млрд грн.

Собственный капитал банка в первом полугодии увеличился на 5,8% – до 8,64 млрд грн.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 мая 2021 года по размеру общих активов (70,5 млрд грн) "Укрсиббанк" занимал 8 место среди 73 действовавших банков в Украине.