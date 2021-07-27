ЕИБ предоставит 49 миллионов евро кредита на энергоэффективность зданий шести университетов

Европейский инвестиционный банк выделил заем на энергоэффективность зданий шести украинских университетов на сумму около 49 млн евро в рамках проекта "Высшее образование Украины", также для этих целей университеты получат грант от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде E5P на сумму 10 млн евро.

Об этом говорится в сообщении ЕИБ и Министерства образования, передает Интерфакс-Украина.

"Шесть украинских университетов проведут комплексное энергоэффективное обновление большинства зданий благодаря инвестициям Европейского инвестиционного банка объемом 49 млн евро и гранта фонда E5P на сумму 10 млн евро", – сказано в сообщении.

Проект предусматривает комплексную термомодернизацию учреждений высшего образованиях, в двух этапах его примут участие 20 вузов. На первом этапе это будут Винницкий национальный технический университет, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Национальный университет "Львовская политехника", Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", а также Национальный университет "Черниговская политехника" и Сумской государственный университет.

"К ним вскоре присоединятся еще восемь учреждений высшего образования, которые на конкурсной основе получили право принять участие во втором этапе проекта", – отмечается в сообщении.

Выполнение работ по термомодернизации в шести первых университетах должны начаться осенью 2022 года.

Как указано в релизе, ЕИБ в целом инвестирует 120 млн евро в комплексную модернизацию вузов в Украине в рамках проекта "Высшее образование Украины", это часть поддержки ЕИБ и ЕС Украине в сфере энергоэффективности. Проект также софинансируется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) на сумму 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение (проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Соглашением предусмотрено выделение для Украины кредита на сумму 300 млн евро сроком на 20 лет.