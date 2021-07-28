"Киевзеленстрой" за полгода внес в базу Госгеокадастра 73 земельных участка

С начала 2020 года в базу Госгеокадастра были внесены 73 земельных участка зеленых зон, парков, скверов Киева.

Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой".

"Так, свой кадастровый номер получила "Кристерова горка" - участок площадью 4,13 га, расположенный рядом с кинотеатром им. Шевченко в Подольском районе. В соответствии с категорией "земли рекреационного назначения", эта территория должна использоваться для отдыха населения, туризма и проведения спортивных мероприятий", - уточнил "Киевзеленстрой".

Кроме того, в кадастр внесены "Чкаловский сквер" на углу улиц Коцюбинского и Олеся Гончара; в районе озера Тельбин; на ул. Ивана Миколайчука; парк-памятник садово-паркового искусства местного значения вдоль ул. Попудренко и вдоль просп. Броварской; комплексный памятник природы "Днепровские кручи" (Печерский ландшафтный парк и на склонах Набережного шоссе), парки возле кинотеатра им. Шевченко на ул. Вышгородской, 49; на углу улиц Львовской и Крамского.

В соответствии с п. 3 ст. 52 Земельного Кодекса Украины, на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, которая препятствует или может препятствовать использованию их по назначению, а также негативно влияет или может повлиять на природное состояние этих земель.

За период 2018-2021 годов КО "Киевзеленстрой" подало в Киевсовет более 800 ходатайств о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства на основании принятых решений о предоставлении статусов парков, скверов, зеленых зон. За этот период по состоянию на 1 июня 2021 года Киевсовет принял 352 соответствующих решения относительно территорий общей площадью около 604 га.

С 2018 до 2020 годв КО "Киевзеленстрой" и районные Управления по содержанию зеленых насаждений заключили договоры на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков с передачей в постоянное пользование 252 объектов благоустройства: КО "Киевзеленстрой" – 93 объекта, районные Управления по содержанию зеленых насаждений – 159 объектов.

Сейчас проводятся публичные электронные закупки на разработку документации по землеустройству 54 объектов (под парками и скверами) общей площадью 70 га.