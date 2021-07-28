В Украине зафиксировали 717 новых случаев COVID-19

На утро 28 июля в Украине зафиксировали 717 новых случаев заболевания коронавирусной болезни.

В частности, заболело 36 детей и 97 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 507 человек, умерло 15 пациентов, выздоровело – 459. Кроме того, совершили 46 244 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 250 061 человек, выздоровело – 2 185 339, летальных случаев зафиксировали 52 891, также провели 11 321 947 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 264 715 человек, за прошедшие сутки – 143 328. Полностью иммунизированы 1 817 211 украинцев.

Днем ранее, 27 июля, сообщили о 681 новом случае заболевания коронавирусной болезнью, 26 июля – о 213 новых случаях.