Люксембург открывается для украинских туристов

Люксембург открывается для украинских туристов

Люксембург открывает границы для украинских граждан согласно рекомендациям Совета ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендациям Совета ЕС. Плюс 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – написал он

Напомним, Нидерланды с 8 августа снова усложнят поездки из Украины в рамках безвизового режима. Согласно новым правилам, для поездок даже из безопасных санитарных стран за пределами Евросоюза придется показать сертификат о полной вакцинации или же справку о тестировании на коронавирус.

Джерело:  Twitter
туризм (804) Люксембург (37) коронавірус (3210)
