Люксембург открывается для украинских туристов
Люксембург открывает границы для украинских граждан согласно рекомендациям Совета ЕС.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендациям Совета ЕС. Плюс 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – написал он
Напомним, Нидерланды с 8 августа снова усложнят поездки из Украины в рамках безвизового режима. Согласно новым правилам, для поездок даже из безопасных санитарных стран за пределами Евросоюза придется показать сертификат о полной вакцинации или же справку о тестировании на коронавирус.
Джерело: Twitter
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль