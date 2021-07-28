Microsoft по итогам года получила рекордную прибыль и выручку

Американская Microsoft Corp. по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.

Как сообщают в компании, ее чистая прибыль выросла на 38% и достигла $61,27 млрд, скорректированная прибыль – на 37%, до $60,65 млрд. Выручка увеличилась на 18%, составив $168,1 млрд, передает Интерфакс-Украина.

В том числе в четвертом финквартале чистая прибыль подскочила на 47% – до $16,458 млрд, или $2,17 в расчете на акцию, по сравнению с $11,202 млрд, или $1,46 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка повысилась на 21% и достигла $46,152 млрд против $38,033 млрд годом ранее.

Microsoft за четвертый финквартал вернула акционерам $10,4 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 16% превышает сумму, затраченную на эти цели за тот же период предыдущего года.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник снизились на 2,9% после публикации отчетности. Капитализация Microsoft с начала текущего года подскочила на 28,6% и сейчас составляет $2,18 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 14,8%, Standard & Poor's 500 - 17,7%.