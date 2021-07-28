За пять лет система Prozorro сэкономила госструктурам 190 миллиардов

Благодаря конкуренции бизнеса на торгах Prozorro за пять лет государственные и коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн от суммы, которую он планировали потратить на закупках.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, с 1 августа 2016 года информация о ходе каждой закупки стала открытой для всех, за это время в системе прошло более 2 млн закупок.

Отмечается, что в среднем благодаря закупке в Prozorro на 1 млн заказчики экономят 80-100 тыс. грн, и могут направить их на дополнительные нужды.

За 2020 год экономия составила почти 56 млрд грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

"Система Prozorro остается уникальным инструментом, который не только позволяет экономить на госзакупках, но и является одной из основ антикоррупционной реформы в Украине. Открытость в публичных закупках формирует новый уровень доверия между гражданами и государством, поэтому развитие Prozorro остается важным элементом правительственной политики", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что в течение пяти лет на аукционах Prozorro соревновались 130 тыс. участников, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса.