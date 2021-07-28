Германия сообщила о готовности к консультациям по "Северному потоку-2"

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква провел встречу с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Маттиасом Люттенбергом, в ходе которой стороны обсудили запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Отмечается, что Жовква проинформировал Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток-2", отметив связанные с ним угрозы как для Украины, так и для всей Европы.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку-2", которые инициировало наше государство", – говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в оккупированных Крыму и Донбассе. В частности, Люттенберг заверил, что Германи будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.

Также Жовква проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе и угрозах, связанных с сохранением значительного военного присутствия Российской Федерации вдоль границы Украины. Со своей стороны Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он приветствовал усилия, которые прилагает Украина для восстановления мира на Донбассе.

"Важным достижением мирного процесса было названо существенное снижение интенсивности обстрелов, а также количества потерь среди военных и мирного населения в течение года, прошедшего после одобрения в Трехсторонней контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", – сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам к мирному урегулированию на Донбассе. Игорь Жовква и Маттиас Люттенберг подчеркнули необходимость урегулирования ситуации дипломатическими средствами.

Также обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации о европейской перспективе нашего государства. Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и также согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса Украины.

Со своей стороны Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС-Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.