"Укрспирт" за год уменьшил количество спиртзаводов на 25, – глава компании

Государственное предприятие "Укрспирт" владеет 16 местами осуществления деятельности хранения спирта, еще год назад компании принадлежал 41 спиртзавод.

Об этом сообщил глава предприятия Сергей Блескун в Facebook.

По его словам, 2020 год стал переломным – годом подготовки к приватизации и рекордных финансовых показателей. Однако, сегодня предприятию становится работать все труднее.

"Приватизация – сложный процесс, который требует значительных дополнительных затрат. Самое важное – это оптимизация количества работников. Кстати, часть из них уже трудоустроена у частных владельцев. Кроме это, предприятие уже год работает в конкурентных условиях с другими частными заводами, которые более гибко ведут себя на рынке, поэтому наблюдается отток наших клиентов. Также сейчас не самая лучшая экономика с точки зрения стоимости зерна и газа", – пояснил Блескун.

В то же время глава "Укрспирта" подчеркнул, что несмотря на эти обстоятельства, компания продолжит выплачивать все социальные гарантии своим сотрудникам, а также "Укрспирт" не останется с долгами.