Киевские правоохранители разоблачили подпольное производство поддельных дипломов и COVID-сертификатов

Группа лиц в Каменец-Подольском Хмельницкой области организовали деятельность подпольного "издательства", где изготовлялись поддельные документы.

В частности, изготовлялись фальшивые дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, а также сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки о негативных результатах ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что поддельные документы содержали голографические защитные элементы. Прием заказов на изготовление и сбыт таких документов совершались в интернете.

Во время обысков было изъято значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, разные удостоверения, в частности сотрудников полиции и прессы, мокрые печатки Министерства образования и науки Украины, Минздрава Беларуси, сертификаты о вакцинации против COVID-19, негативне результаты ПЦР-тестов и большое количество различных голограмм. Также изъяли три ноутбука и 15 мобильных телефонов, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

Организатора бизнеса задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Отмечается, что подпольное производство фальшивых документов было обнаружено прокурорами совместно со следователями СВ Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.