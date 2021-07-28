БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский намерен провести подробный аудит второго этапа децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации для исправления допущенных ошибок реформы.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Интерфакс-Украина.

"Безусловно, в процессе проведения децентрализации мы видим не только успехи, но видим и недочеты, которые сперва могли быть просто незаметными. Я убежден, что после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо осуществить подробный аудит. И прежде, чем перейти к следующему этапу, нужно исправить допущенные ошибки. В каком-либо случае могут быть просчеты", – заявил Зеленский.

По его словам, в настоящее время этим занимаются в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, который постепенно становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами власти.

Джерело:  Интерфакс-Украина
