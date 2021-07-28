"Артемсоль" за полгода сменила убытки на прибыль в 12 миллионов
За первое полугодие 2021 года государственное предприятие "Артемсоль" получило 11,9 млн грн чистой прибыли, что на 31,4 млн грн больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также сообщается, что за январь-июнь "Артемсоль" добыло 782 тыс. тонн, что на на 5% больше, чем было запланировано.
"Увеличение производственных и финансовых показателей - это успех всего коллектива и признак выхода предприятия из кризиса прошлых лет. В наших планах продолжить работу по повышению эффективности производства, снижению себестоимости продукции, повышению рентабельности предприятия и росту социальной защиты работников", – отметила руководитель ГП "Артемсоль" Виктории Луценко.
Также за первое полугодие компани переработала и отгрузила потребителям 782 тыс. тонн соли, что почти на 70% превышает аналогичный показатель 2020 года.
За указанный период на экспорт было отгружено 291 тыс. тонн соли, что составляет 37% от общего объема отгруженной продукции.
Отмечается, что существенно вырос экспорт европейским потребителям, в частности объемы поставок увеличились в Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Также на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года отгружено потребителям на внутренний рынок.
По итогам первого полугодия госпредприятие перечислило в бюджеты различных уровней 245 млн. грн налогов и сборов, что на 12 млн. грн больше, чем годом ранее.
ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре Донецкой области.
