Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 28 июля увеличилась на 2 копейки и достигла рекордных 16,79 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на АЗС "Параллель" и SunOil стоимость ресурса выросла в среднем на 20 копеек – до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно. Продукт на станциях Shell подорожал на 15 копеек – до 17,02 грн/л.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 копеек.

Такие сети как KLO, "БРСМ-Нафта", Motto и "Татнефть-АЗС-Украина" повысили цены в пределах 2-12 копеек.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.