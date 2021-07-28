Госбюджет может недополучить 2,6 миллиарда из-за неуплаты штрафов за нарушения ПДД

Госбюджет может недополучить 2,6 млрд грн из-за неуплаты по разным причинам нарушителями штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности исполнения госорганами полномочий в части контроля поступлений в госбюджет админштрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Отмечается, что еще 1,1 млрд грн не поступил в госбюджет из-за закрытия судами дел об админнарушениях и отмены постановлений о наложении взыскания по результатам административного и судебного обжалования нарушителями ПДД.

Аудит установил, что средний уровень оплаты административных штрафов в течение 2018 года – первого квартала 2021 года, наложенных полицейскими составлял 81%, в то время, как по решениям судов – только 22,4%.

Административные штрафы, наложенные судами, хуже всего оплачивали в 2018 году – в Черниговской (13%), Днепропетровской (12%), Донецкой (11%) областях и в Киеве (7%); в 2019 году – в Житомирской (12%), Донецкой (11%), Днепропетровской (7%) областях и Киеве (6%); в 2020 году – в Донецкой (12%), Запорожской (11%), Житомирской (10%) и Днепропетровской (4%) областях.

В течение 2018-2020 годов по сравнению с 2013-2015 годами, средний уровень уплаты наложенных административных штрафов увеличился на 12,3%, а по решениям судов наоборот уменьшился в 2,5 раза.

За указанный период от полицейских поступило почти 800 тыс. дел о нарушениях ПДД, из которых 76,7 тыс. дел (8,1%) возвращено, в частности из-за ненадлежащего оформления.

Суды рассмотрели более 790 тыс. дел относительно 794 тыс. человек. Почти на 576 тыс. человек наложен админштраф на сумму более 2,9 млрд грн, из которых оплачено только 517 млн грн (17,6%).

В то же время суды закрыли дела относительно 204 тыс. человек. Почти по половине из них – из-за истечения сроков на момент рассмотрения дела, и по 39% – из-за отсутствия события или состава административного правонарушения.



Кроме того, 16,3 тыс. человек освободили от административной ответственности при малозначительности правонарушения, по 4,3 тыс. лицам материалы переданы на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива, по 1,2 тыс. человек – органа досудебного расследования.

Аудиторы отмечают, что МВД, Минюст, Государственная судебная администрация и Нацполиция до сих пор не урегулировали вопрос обмена электронными документами по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Также не разработан порядок взаимодействия по обеспечению контроля за поступлением административных штрафов в бюджет. Не определен государственный орган, который будет координировать взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и общественных организаций в этой сфере.