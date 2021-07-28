Правительство намерено увеличить количество центров предоставления админуслуг до 1500, – Шмыгаль

За 2020 год в Украине почти вдвое увеличилось количество Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), сегодня их около 900.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", сообщает пресс-служба Кабмина.

"Наша цель – 1500. Человек должен иметь легкий доступ к ЦПАУ, где сегодня предоставляется более 130 админуслуг. Это количество ми в дальнейшем будем увеличивать и параллельно переводить их в "Дію", чтобы они становились более удобными", – отметил глава правительства.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что громады в любом случае продолжат получать средства в рамках субвенции на развитие ЦПАУ. В частности, в этом году общий бюджет программы составляет 231 млн грн.