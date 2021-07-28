Вопрос тарифов для населения рассмотрят на ближайшем заседании СНБО, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совету национальной безопасности и обороны с инициативой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ.

Об этом он сообщил журналистам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы следим (за ситуацией с тарифами. - ред.). К сожалению, мы не можем вмешиваться во все действия тех или иных местных властей", - отметил президент, отвечая на вопрос журналистов относительно тарифов на коммунальные услуги и действий местных властей в этом вопросе.

Однако, по словам Владимира Зеленского, когда накапливается много вопросов, центральная власть должна принимать меры для решения проблем.

По словам президента, власти должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет. Также хотел бы, чтобы на местах власть понимала, что то, что мы предложили, - летний контракт (годовой тарифный план с фиксированной ценой на газ. - ред.) - он лучше всех цен, которые есть сегодня на территории Европы", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что местные власти должны активно объяснять населению преимущества от заключения таких годовых контрактов.



Президент также акцентировал внимание на необходимости сделать все возможное для избежания повышения тарифов на электроэнергию для населения.

"Мое отношение очень простое - сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт-год. - ред.). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", - добавил Зеленский.

Глава государства заверил, что никаких неприятных сюрпризов для граждан не будет.