БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 294 18

Вопрос тарифов для населения рассмотрят на ближайшем заседании СНБО, – Зеленский

Вопрос тарифов для населения рассмотрят на ближайшем заседании СНБО, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совету национальной безопасности и обороны с инициативой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ.

Об этом он сообщил журналистам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы следим (за ситуацией с тарифами. - ред.). К сожалению, мы не можем вмешиваться во все действия тех или иных местных властей", - отметил президент, отвечая на вопрос журналистов относительно тарифов на коммунальные услуги и действий местных властей в этом вопросе.

Однако, по словам Владимира Зеленского, когда накапливается много вопросов, центральная власть должна принимать меры для решения проблем.

По словам президента, власти должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет. Также хотел бы, чтобы на местах власть понимала, что то, что мы предложили, - летний контракт (годовой тарифный план с фиксированной ценой на газ. - ред.) - он лучше всех цен, которые есть сегодня на территории Европы", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что местные власти должны активно объяснять населению преимущества от заключения таких годовых контрактов.

Президент также акцентировал внимание на необходимости сделать все возможное для избежания повышения тарифов на электроэнергию для населения.

"Мое отношение очень простое - сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт-год. - ред.). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", - добавил Зеленский.

Глава государства заверил, что никаких неприятных сюрпризов для граждан не будет.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2588) РНБО (527) електроенергія (4376) Тарифи на газ (725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
если у тебя в корешах олигархи, с которыми ты "типа борешся", то виноватыми окажутся "местные власти", но бог не фраер - все видит
показати весь коментар
28.07.2021 15:03 Відповісти
+7
Оклигало від передозу, гидота?
показати весь коментар
28.07.2021 14:08 Відповісти
+5
Согласно Зе, подача новостей о повышении тарифов будет исключительно приятной. "С гордостью и удовольствием за наши успехи сообщаем нашим любимым и многоуважаемым налогоплательщикам. что зеленая команда заботясь о вашем бесценном благополучии будет пи...дить еще в больших масштабах!"
показати весь коментар
28.07.2021 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оклигало від передозу, гидота?
показати весь коментар
28.07.2021 14:08 Відповісти
рэйтингы сэр.... рэйтингы
показати весь коментар
28.07.2021 15:31 Відповісти
та він скоріше всього десь грівся на сонечку...треба ж відпочивати, це ж не Порошенко
показати весь коментар
30.07.2021 09:14 Відповісти
Давай батька, порешай вопросы!
показати весь коментар
28.07.2021 14:26 Відповісти
если у тебя в корешах олигархи, с которыми ты "типа борешся", то виноватыми окажутся "местные власти", но бог не фраер - все видит
показати весь коментар
28.07.2021 15:03 Відповісти
Хлопці, нам жопа.
показати весь коментар
28.07.2021 15:08 Відповісти
зебилы все на стадион шашлычки жарить зюзя вспомнил шота за тарифы....
показати весь коментар
28.07.2021 15:30 Відповісти
Согласно Зе, подача новостей о повышении тарифов будет исключительно приятной. "С гордостью и удовольствием за наши успехи сообщаем нашим любимым и многоуважаемым налогоплательщикам. что зеленая команда заботясь о вашем бесценном благополучии будет пи...дить еще в больших масштабах!"
показати весь коментар
28.07.2021 15:52 Відповісти
Чудо наше вспомнило о тарифах, значит, будет грабить.
показати весь коментар
28.07.2021 16:04 Відповісти
навпаки, залишать, бо хороший президент наказав...
показати весь коментар
30.07.2021 09:15 Відповісти
Не то шо павішать, ти обіцяло їх знизити як йшло в президенти
показати весь коментар
28.07.2021 16:45 Відповісти
То есть Вовочка не при делах. Вовочка к тарифам никакого отношения не имеет. То всё поганая власть на местах тарифы подымает, а Вова - хороший. Очухался после отдыха и весь в заботах о бедном нариде. Шоб бедному нариду обошлось без сюрпризов - аж ещё цельный месяц можно платить 1,68 гр
показати весь коментар
28.07.2021 19:28 Відповісти
Вопрос тарифов для населения рассмотрят на ближайшем заседании СНБО, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2353
показати весь коментар
28.07.2021 20:06 Відповісти
високі тарифи (а, точніше, нездатність населення сплачувати ринкові тарифи) - це, в першу чергу, наслідок недолугої, (а чи не злочинної?) економічної політики чинної влади.
Тому цю проблему потрібно виносити не на РНБО, а на дострокові вибори влади.
На дострокові парламентські вибори...

Хоча, окрім провалів в економіці, в Україні чинною владою провалені міжнародна політика та оборона держави. Тому нагальні і дострокові вибори Президента...
показати весь коментар
28.07.2021 20:10 Відповісти
клован решил лохам лапши подвесить ?
показати весь коментар
28.07.2021 20:25 Відповісти
ситуацію на фронті розгляньте, клоуни *****..
показати весь коментар
28.07.2021 23:51 Відповісти
ну все приплыли епт . если шимпан-зе взялось за тарифы . а что правительства у нас нет . при чем тут рнбо до тарифов ---калломойский . ахмет и пинчук доют ЭНЕРГОАТОМ УКРАИНЫ как свою личную корову . а зебуины за это расплачиваются из своего нищего кармана . а энергоатом это госкомпания . значит олигархи доют государство . але вован ты шо то вякал на эту тему вроде . может на г+г поведаеш масейчук-********** сколько сотен миллиардов грн ушло мимо державной казны из ЭНЕРГОАТОМА --- ЕСЛИ БЫ НЕ ТВОИ ДРУЖБАНЫ ОЛИГАРХИ ЭЛ ЭН БЫЛА БЫ ПО 1ГРН ЗА КВТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БЫЛА БЫ . но схематоз твоих друзив особенно калломойский этого не допустят . а пока зебуины будут мазать на хлеб решения рнбо --- прошлой зимой хрущевка 56 кв м стоила --- 4000грн . а там два пенсионера без субсидии и ни продать ни переехать в однокомнатную уже нет ни сил ни здоровья вот так у нас закончилась эпоха бидности . для твоего спонсора и партнера калломойского
показати весь коментар
29.07.2021 06:52 Відповісти
Глава государства заверил, что никаких неприятных сюрпризов для граждан не будет. Источник: https://biz.censor.net/n3279582

чергова обіцянка зафіксована.
показати весь коментар
29.07.2021 07:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 