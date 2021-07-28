Кабмин продлевает действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц
Кабинет министров на месяц продлил срок вступления в силу изменений в спецобязательства "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" на рынке электроэнергии (ПСО), а также действующий тариф на электроэнергию для населения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"О тарифах на электроэнергию. Цены на электроэнергию для населения с 1 августа остается без изменений. Это 1,68 грн/кВт-ч. Соответствующее постановление будет сегодня утверждено. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", – отметил он.
Как сообщал Интерфакс-Украина, в пояснительной записке к постановлению говорилось, что "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.
Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.
Планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.
Ранее Кабмин отменил внедрение с 1 июня нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").
Октябрь окупит ,,потери,,,
Четырех пяти человек
Поэтому зимой раньше включают освещение, телевизоры и т.д.
А летом включать с 17-00 нет необходимости. Погода прекрасная, светло. Все гуляют по улицам и паркам.
Летом многие уехали на моря и другие места для отдыха. Поэтому дома летом ничего не включается, в том числе многочисленные электроплиты, установленные в домах.
Зимой же приходится включать и электрообогреватели. А так как большинство вечером уже возвращаются с работы, то включаются электроплиты (летом меньше, так как значительная часть населения находится не дома, а в местах отдыха).
И школьники зимой, прийдя домой, включают освещение, компьютеры, чтобы сделать уроки.
Летом в этом нет необходимости, так как каникулы.
Летом большое количество людей уезжает на заработки в Европу и кацапстан. Поэтому дома в этот период они не пользуются электроэнергией.
Продолжить?
А то у Вас все свелось к холодильникам, которые работают одинаково, что летом, что зимой.
И к тому же потребляют они относительно не много, чтобы на них делать упор.
вся эта клоунада и неболее
не знаю чим закінчиться цей напад патологічної жадібності, але світло у кінці тунелю вже вимкнули у цілях економії.
Будем молится.😁