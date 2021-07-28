БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин продлевает действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц

Кабинет министров на месяц продлил срок вступления в силу изменений в спецобязательства "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" на рынке электроэнергии (ПСО), а также действующий тариф на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. 

"О тарифах на электроэнергию. Цены на электроэнергию для населения с 1 августа остается без изменений. Это 1,68 грн/кВт-ч. Соответствующее постановление будет сегодня утверждено. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", – отметил он.

Как сообщал Интерфакс-Украина, в пояснительной записке к постановлению говорилось, что "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

Ранее Кабмин отменил внедрение с 1 июня нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

+8
Лето потребление электроэнергии - минимальное ,,,они добренькие ,,,
Октябрь окупит ,,потери,,,
Четырех пяти человек
28.07.2021 18:45 Відповісти
+7
"перед смертью не надышишься" (с) народное
28.07.2021 14:04 Відповісти
+6
Попали мы все в (газово-электрические ) клещи...Сначала увеличили цену на газ,люди стали переходить на электричество,а сейчас придумали новую схему,как отбить деньги за ахметовские "зеленые батарейки",за которые подписали ранее зеленый тариф,который в разы больше настоящей цены...Но так,как Европа пригрозила судами за акциз на "батарейки",выход нашелся очень быстро - переложить это на "условно богатое население",которое потребляет более 100кВт. Очень трудно найти дом или квартиру,кто "укладывается в 100 кВт.,разве что топить опять дровами...Взяли за горло,но "смилостивились" и до конца августа чуть-чуть ослабили хватку,так что еще подышим...
28.07.2021 23:42 Відповісти
Вот они, новые литца, новые "модели". Спасибо, родныя! Рыдаю.
показати весь коментар
28.07.2021 16:06 Відповісти
Интересно, почему это летом потребление минимальное? вы летом холодильник выключаете и он у вас только зимой работает? люди летом кондиционеры не включают? а для полива воду не используют летом? или вас лишь бы что-то ляпнуть?
показати весь коментар
28.07.2021 23:53 Відповісти
Летом темнеет около 21-00, а зимой около 17-00
Поэтому зимой раньше включают освещение, телевизоры и т.д.
А летом включать с 17-00 нет необходимости. Погода прекрасная, светло. Все гуляют по улицам и паркам.
Летом многие уехали на моря и другие места для отдыха. Поэтому дома летом ничего не включается, в том числе многочисленные электроплиты, установленные в домах.
Зимой же приходится включать и электрообогреватели. А так как большинство вечером уже возвращаются с работы, то включаются электроплиты (летом меньше, так как значительная часть населения находится не дома, а в местах отдыха).
И школьники зимой, прийдя домой, включают освещение, компьютеры, чтобы сделать уроки.
Летом в этом нет необходимости, так как каникулы.
Летом большое количество людей уезжает на заработки в Европу и кацапстан. Поэтому дома в этот период они не пользуются электроэнергией.
Продолжить?
А то у Вас все свелось к холодильникам, которые работают одинаково, что летом, что зимой.
И к тому же потребляют они относительно не много, чтобы на них делать упор.
29.07.2021 17:31 Відповісти
Могу вас сказать на конкретном примере в доме в селе моих родителей - что летом, что зимой потребление +- одинаковое, в районе 500 кВт. Отопление дома газом, подогрев еды в микроволновке, готовка еды тоже на газовой плите. А то что вы пишите про отпуск, так в годовом пересчете это особо не влияет, так как хорошо когда люди могут себе позволить отпуск хотя бы раз в год, ну и что эта неделя изменит? ну особо ничего же. по поводу заработков в европе - то тоже могу сказать на 2х конкретных людях - 1 ездит в польшу на 3 месяца, ездил в марте, теперь поедет в октябре примерно, вторая знакомая в Чехию ездит, была в апреле-мае - теперь поедет в конце сентября. Конечно могут быть какие-то исключения, или тогда когда на заработки ездят целыми семьями, но давайте их не считать. Посмотрите какое у вас потребление ээ, разве там в летний период будет в разы меньше чем зимний?
30.07.2021 10:09 Відповісти
Сначала всех призывали перейти на электро отопление а теперь подняли тариф в 2 раза, электрокотел мощностью ну допустим 10 кВт-ч теперь обойдется 864 грн в сутки.
28.07.2021 19:43 Відповісти
Ну мало ли что призывали - не надо было слушать. Я например сразу знал что этого делать нельзя и что электричество скаконёт в цене
показати весь коментар
а газ шо не скаканёт , а там и дрова подтянутся ? ...
показати весь коментар
Мозга думать нет так понимаю? Кто ставит котел, ставит еще двухтарифный счетчик как минимум и круглые сутки никто работать котел не оставит.
показати весь коментар
Да все равно дорого, 1 час работы котла будет стоить 34 грн а газовый котел потребляет меньше куба за час.
показати весь коментар
Ночью 17 грн и только после 500 киловатт, в придачу если теплоноситель уже нагретый поддержание температуры уже не потребляет столько энергии.
показати весь коментар
у вас электроотопление ?
показати весь коментар
И, что характерно, жаловаться не на кого. Сами выбрали новые литса которые теперь и разденут зелень до нитки. Зато душевно разденут, по братски, па народнаму, не так как алигарх Пироженко...
показати весь коментар
Не так. Весело, как сват свата.
показати весь коментар
а шо это за такие расценки , типа "богатые" заплатят за бедных, насколько мне известно, то чем меньше потребляешь, тем больше платишь и наоборот...
показати весь коментар
Больше потребляешь,больше платишь.
показати весь коментар
Если сейчас поднять, можно не усидеть в министерских креслах, а так есть ещё месяц в запасе на разворовывание.
показати весь коментар
да, только при этом платежки начали приходить с отфонарными цифрами
вся эта клоунада и неболее
показати весь коментар
100 кВт це доба роботи електрокотла взимку в режимі "щоб система не замерзла"
не знаю чим закінчиться цей напад патологічної жадібності, але світло у кінці тунелю вже вимкнули у цілях економії.
показати весь коментар
Люди,не жадничайте,дайте Коломойскому заработать.
показати весь коментар
звісно я брекетів пару тонн прикупив але навіть підтоплювати електрикою за 3,4 грн кВт для мене, і думаю не лише для мене, анріал.
показати весь коментар
Одна надежда,на теплую зиму.
Будем молится.😁
показати весь коментар
сподіваюсь, що народ таки почне бунтувати. але надії на це мало
показати весь коментар
Попали мы все в (газово-электрические ) клещи...Сначала увеличили цену на газ,люди стали переходить на электричество,а сейчас придумали новую схему,как отбить деньги за ахметовские "зеленые батарейки",за которые подписали ранее зеленый тариф,который в разы больше настоящей цены...Но так,как Европа пригрозила судами за акциз на "батарейки",выход нашелся очень быстро - переложить это на "условно богатое население",которое потребляет более 100кВт. Очень трудно найти дом или квартиру,кто "укладывается в 100 кВт.,разве что топить опять дровами...Взяли за горло,но "смилостивились" и до конца августа чуть-чуть ослабили хватку,так что еще подышим...
....гумконвой от Кабмина
показати весь коментар
от пса крев!
показати весь коментар
