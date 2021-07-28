Кабмин продлевает действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц

Кабинет министров на месяц продлил срок вступления в силу изменений в спецобязательства "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" на рынке электроэнергии (ПСО), а также действующий тариф на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"О тарифах на электроэнергию. Цены на электроэнергию для населения с 1 августа остается без изменений. Это 1,68 грн/кВт-ч. Соответствующее постановление будет сегодня утверждено. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", – отметил он.

Как сообщал Интерфакс-Украина, в пояснительной записке к постановлению говорилось, что "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

Ранее Кабмин отменил внедрение с 1 июня нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").