Кабмин выделит 500 миллионов на строительство Дарницкого моста в Киеве

Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, на соответствующую программу заложено 500 млн грн.

"На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен", – добавил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен, торги состоятся в середине августа.

Ранее сообщалось, что 27 мая был объявлен тендер на строительство столичного Дарницкого моста. В данном проекте, в частности, речь идет о достройке автомобильных съездов на левом береге Днепра. На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе – там готовность 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции "Дарница" на левом берегу. На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

Тендер на строительство подходов к Дарницкому мосту объявило АО "Укрзализныця". Стартовая стоимость аукциона – 1,2 млрд грн. Торги назначены на 16 августа. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Напомним, в марте "Укравтодор" и "Укрзализныця" подписали меморандум о достройке съездов с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр.

Как сообщалось, Мининфраструктуры в 2018 году оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро.