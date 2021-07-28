БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Четыре человека погибли при падении спортивного самолета на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области около 13:40 упал легкомоторный спортивный самолет неподалеку от поселка Шепаривцы Коломыйского района.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что самолет рухнул на частный жилой дом, что также стало причиной пожара. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека, находящихся в самолете.

Пожар был локализован около 13:58. Огонь тушат десять спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Джерело:  ГСЧС
літак (684) ДСНС (158) Івано-Франківська область (146)
