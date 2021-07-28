Четыре человека погибли при падении спортивного самолета на Прикарпатье
В Ивано-Франковской области около 13:40 упал легкомоторный спортивный самолет неподалеку от поселка Шепаривцы Коломыйского района.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что самолет рухнул на частный жилой дом, что также стало причиной пожара. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека, находящихся в самолете.
Пожар был локализован около 13:58. Огонь тушат десять спасателей и три единицы техники ГСЧС.
Джерело: ГСЧС
