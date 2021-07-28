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Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью

Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью

Украина намерена предоставить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такое решение связано со сложившейся критической ситуацией на границе Литвы с Беларусью и обращением литовской стороны.

Речь, в частности, идет о том, что критически выросло количество нелегальных мигрантов, попадающих в Литву со стороны Беларуси.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Білорусь (1593) Литва (493) гуманітарна допомога (210)


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