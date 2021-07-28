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Кабмин поручил разработать программное обеспечение для смены целевого назначения земли

Кабмин поручил разработать программное обеспечение для смены целевого назначения земли

Кабинет министров поручил Министерству аграрной политики и продовольствия и Госслужбе по вопросам геодезии и кадастра совместно разработать и внедрить программное обеспечение (ПО) в составе Госгеокадастра, которое позволит реализовать и привести в соответствие ряд требований действующих законов, а также упростить смену целевого назначения земельных участков на основании заявления собственника.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 28 июля, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, постановление Кабмина о классификаторах земель даст возможность гражданам Украины удобно и комфортно изменять целевое назначение земельных участков без разных коррупционных процедур, "которые занимали полтора-два, иногда три года".

Документ предусматривает дополнение Госземкадастра данными о функциональном зонировании территории Украины, разработку классификатора видов целевого назначения земучастков, а также возможность изменения их целевого назначения на основании заявления ее собственника.

Принятие постановления обеспечит реализацию ряда требований действующих законов, а также приведение в соответствие с требованиями законодательства ряда действующих постановлений Кабмина.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
земля (872) Кабмін (7826) Мінагрополітики (1384) програмне забезпечення (199)


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