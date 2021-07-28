Pfizer за второй квартал увеличила чистую прибыль на 59%

Американская фармкомпания Pfizer Inc. увеличила чистую прибыль на 59% во втором квартале 2021 года, выручку – почти вдвое, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Pfizer, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистая прибыль компании в апреле-июне составила $5,56 млрд по сравнению с $3,49 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла на 58%, до $0,98 против $0,62 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов подскочила на 73%, до $1,07 на акцию с $0,62 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,97 на акцию.

Квартальная выручка Pfizer взлетела на 92% и достигла $18,98 млрд по сравнению с $9,86 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $18,7 млрд.

Выручка от продажи вакцин увеличилась в семь раз, до $9,23 млрд с $1,25 млрд. В том числе доходы от продажи вакцины против COVID-19, разработанной совместно с германской BioNTech SE, составили $7,84 млрд. Выручка от продажи препаратов для лечения онкологических заболеваний выросла на 16%, до $3,15 млрд.

Согласно новым прогнозам Pfizer, в 2021 году ее прибыль без учета разовых факторов составит $3,95-4,05 на акцию, выручка – $78-80 млрд. Ранее компания прогнозировала скорректированную прибыль на уровне $3,55-3,65 на акцию, выручку – $70,5-72,5 млрд.

Прогноз годовой выручки от продажи вакцины от COVID-19 был повышен на 29%, до $33,5 млрд с $26 млрд. Компания рассчитывает, что поставки вакцины BNT162b2 по контрактам, заключенным до середины июля, в этом году достигнут 2,1 млрд доз. Этот показатель может быть скорректирован при заключении дополнительных контрактов, отмечают в Pfizer.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины начало использование вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech от COVID-19 в центрах массовой вакцинации.