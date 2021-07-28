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Кабмин согласовал назначения топ-менеджера "Укргаздобычи" Чауса на должность главы Черниговской ОГА

Кабмин согласовал назначения топ-менеджера

Кабинет министров Украины согласовал назначения Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 июля, передает Интерфакс-Украина.

Чаус является заместитель генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз".

Также Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы облгосадминистрации.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Зеленский представил главу Черниговской областной государственной администрации, экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко. Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. 27 июля стало известно, что Хомчак уходит с должности.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7826) призначення (1152) Чернігівщина (117) Укргазвидобування (938)


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