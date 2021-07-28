Кабмин согласовал назначения топ-менеджера "Укргаздобычи" Чауса на должность главы Черниговской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначения Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 июля, передает Интерфакс-Украина.

Чаус является заместитель генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз".

Также Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы облгосадминистрации.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Зеленский представил главу Черниговской областной государственной администрации, экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко. Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. 27 июля стало известно, что Хомчак уходит с должности.