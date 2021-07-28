Реальная зарплата в июне выросла на 19,7%, – Госстат
Реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла на 12,9%, по сравнению с маем текущего года - на 5,8%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.
Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем 2021 года увеличилась на 6%, а в годовом измерении выросла на 23,6%, составив 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).
Статведомство уточняет, что в мае 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 499 грн, апреле - 13 543 грн, марте - 13 612 грн, феврале - 12 549 грн, январе - 12 337 грн.
Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года к июню 2020 года наблюдался в Черновицкой и Тернопольской (на 27,7%), Херсонской (на 26,3%), Волынской, Львовской и Черниговской (на 26,1%), Ривненской (на 26%) областях, а также в Киеве (на 24,8%).
Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20 455 грн, самый низкий в Кировоградской области - 11 497 грн.
В июне 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания на 71,3%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 39,5%, информации и телекоммуникаций - на 38,4%, здравоохранении - на 36,7%, образовании - на 31,3%, в сфере операций с недвижимостью - на 27,6%, в сельском и лесном хозяйстве - на 24,9%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 23,6%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 20,8%, в промышленности - на 18,3%, строительстве - на 17,2%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 14%.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Ранее министр экономики Украины Алексей Любченко заявлял, что вследствие теневой занятости Украина ежегодно теряет до 500 млрд грн, которые можно было бы использовать для повышения социальных стандартов.
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