Фонд соцстрахования направил 41 миллион на больничные медикам, заболевшим коронавирусом
Фонд социального страхования Украины с начала пандемии принял на финансирование более 9,2 тыс. больничных листов, выданных медикам в случае острого профзаболевания COVID-19, на финансирование направил более 41,2 млн грн.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
"За время лечения острого профессионального заболевания на COVID-19 медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые заразились во время выполнения должностных обязанностей, Фонд социального страхования Украины компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа. С начала пандемии ФССУ принял на финансирование более 9,2 тыс. таких листков нетрудоспособности", - сказано в сообщении.
На оплачиваемых за средства Фонда больничных работники учреждений здравоохранения провели 108 тыс. дней.
Наибольшее количество компенсаций утраченного заработка за время лечения COVID-19 начислено на Киевщине - здесь врачи, медсестры, медбратья и другие работники здравоохранения провели на больничных почти 12,7 тыс. дней, сумма компенсаций составила 5,4 млн грн. Наименьшая - на Луганщине (322 дня на сумму 182 тыс. грн).
В Фонде напомнили, что острое профессиональное заболевание медицинских и других работников коронавирусом считается несчастным случаем на производстве и предусматривает расширенный перечень страховых гарантий от Фонда социального страхования Украины. Так, кроме компенсации утраченного дохода за время лечения от коронавирусной болезни, Фонд финансирует для них:
- единовременное пособие за средства государственного бюджета в случае смерти медика;
- единовременное пособие за средства государственного бюджета в случае установления инвалидности;
- единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае смерти медицинского работника для членов его семьи (в размере 100 прожиточных минимумов);
- единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае смерти медицинского работника для лиц, находившихся на его иждивении (в сумме 20 размеров прожиточного минимума);
- единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае установления стойкой утраты трудоспособности, инвалидности (размер зависит от степени потери трудоспособности исходя из 17 размеров прожиточного минимума);
- пожизненную ежемесячную страховую выплату для медицинского работника, которому установлена стойкая утрата трудоспособности, инвалидность (размер ежемесячного пособия полностью компенсирует утраченный заработок зависимости от процента потери трудоспособности);
- ежемесячную страховую выплату в случае смерти медика для лиц, имеющих на нее право;
- также для медицинских работников, которым установлена стойкая утрата трудоспособности, инвалидность, Фонд финансирует почти 20 видов медицинских и социальных пособий, в частности, лечение и медицинскую реабилитацию, регулярное санаторно-курортное лечение с определенной периодичностью.
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