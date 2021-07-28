Фонд соцстрахования направил 41 миллион на больничные медикам, заболевшим коронавирусом

Фонд социального страхования Украины с начала пандемии принял на финансирование более 9,2 тыс. больничных листов, выданных медикам в случае острого профзаболевания COVID-19, на финансирование направил более 41,2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

"За время лечения острого профессионального заболевания на COVID-19 медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые заразились во время выполнения должностных обязанностей, Фонд социального страхования Украины компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа. С начала пандемии ФССУ принял на финансирование более 9,2 тыс. таких листков нетрудоспособности", - сказано в сообщении.

На оплачиваемых за средства Фонда больничных работники учреждений здравоохранения провели 108 тыс. дней.

Наибольшее количество компенсаций утраченного заработка за время лечения COVID-19 начислено на Киевщине - здесь врачи, медсестры, медбратья и другие работники здравоохранения провели на больничных почти 12,7 тыс. дней, сумма компенсаций составила 5,4 млн грн. Наименьшая - на Луганщине (322 дня на сумму 182 тыс. грн).

В Фонде напомнили, что острое профессиональное заболевание медицинских и других работников коронавирусом считается несчастным случаем на производстве и предусматривает расширенный перечень страховых гарантий от Фонда социального страхования Украины. Так, кроме компенсации утраченного дохода за время лечения от коронавирусной болезни, Фонд финансирует для них: