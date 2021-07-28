Цены на строительно-монтажные за июнь возросли на 19,4%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в июне 2021 года возросли на 19,4% по сравнению с июнем 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 12,2%, в нежилом – 17,5%, в инженерном – 25,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых и нежилых зданий возросла на 1,5%, инженерных сооружений – на 2,2%.

С начала года рост цен на стройработы составил 15,1%, добавил Госстат.

Как сообщалось, в 2020 году цены на строймонтажработы в Украине возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019 – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

Ранее сообщалось, что цены на строительно-монтажные работы в Украине в мае 2021 года возросли на 16,8% по сравнению с маем 2020 года.