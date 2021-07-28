Словакия с 1 августа отменяет ограничения работы пунктов пропуска
Словакия с 1 августа 2021 года отменяет ограничения, которые касаются работы пунктов пропуска.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
С этой даты на украинско-словацкой границе будут работать все пункты пропуска. Непосредственно изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 09:00 до 21:00 (по киевскому времени).
Из-за карантинных ограничений Словакия временно прекратила работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" еще в ноябре 2020 года. Правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года.
Ранее сообщалось, что Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.
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