Словакия с 1 августа отменяет ограничения работы пунктов пропуска

Словакия с 1 августа 2021 года отменяет ограничения, которые касаются работы пунктов пропуска.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

С этой даты на украинско-словацкой границе будут работать все пункты пропуска. Непосредственно изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 09:00 до 21:00 (по киевскому времени).

Из-за карантинных ограничений Словакия временно прекратила работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" еще в ноябре 2020 года. Правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года.

Ранее сообщалось, что Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.