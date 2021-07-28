Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла из-за реконструкции прилегающих улиц, – КГГА

Увеличение общей стоимости реконструкции Шулявского мостового перехода обусловлено, в частности, необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда, и еще рядом факторов.

Об этом сообщает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Так, на предприятии пояснили, что в общую сметную стоимость объекта вошла реконструкция прилегающих улиц, поскольку они пока не соответствуют действующим в Украине нормам. Поэтому возникла необходимость в проведении ряда работ – расширении улиц, устройстве дождевой канализации и других сетей.

Кроме того, реконструкция предусматривает дополнительные объемы работ по устройству лифтов в подземных переходах – в частности, увеличение лифтов с 2 до 4 штук. Поскольку со времени разработки проекта реконструкции транспортной развязки в 2018 году в действие вступили новые строительные нормы: ГСН В. 2.2-40:2018 "Дома и сооружения. Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения".

Также, учитывая многочисленные обращения общественности, в рамках реконструкции предусмотрены дополнительные работы по комплексному благоустройству прилегающей территории.

Как пояснили в коммунальном предприятии, во время работ по реконструкции транспортной развязки было увеличено количество буронабивных свай из 113 единиц до 190. А для того, чтобы избежать длительного перекрытия движения на одном из крупнейших транспортных узлов Киева, на время выполнения работ по демонтажу аварийных конструкций путепровода и монтажа новых конструкций было принято решение относительно изменения обычного способа выполнения работ, который предусматривал закрытие движения, на более современный – с участием ведущих европейских компаний. Работы по переустройству наружных инженерных сетей (газопровод, водоснабжение, канализация, дождевая канализация, электроснабжение, наружное освещение, связь, контактная сеть, кабелей ТТУ) выполнялись под проспектом методами штольневой проходки и проколом.

Как сообщалось, Шулявский путепровод, построенный в 1964 году, был закрыт на реконструкцию с марта 2019 по июль 2020 года, в ходе которой было полностью заменено полотно моста.