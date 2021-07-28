НБУ предлагает предоставить дополнительное время финучреждениям для предоставления отчетности

Национальный банк Украины предлагает предоставить дополнительное время финансовым учреждениям для составления и предоставления финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате.

Национальный банк не будет применять санкции к поставщикам финуслуг за нарушение сроков представления финансовой отчетности в формате XBRL

18:05

Так, регулятор в течение 2021 года не будет применять к поставщикам финансовых услуг меры воздействия за нарушение срока представления такой финансовой отчетности. В то же время соответствующая отчетность должна быть подана до 31 декабря 2021 года. Для этого Национальный банк разработал и предлагает для обсуждения с рынком соответствующий проект постановления.

В течение января-июня 2021 года продолжался процесс внедрения и настройки системы финансовой отчетности. Поэтому в течение этого периода финансовые учреждения не имели возможности подавать финансовую отчетность в систему. Кроме того, сегодня поставщики финуслуг еще продолжают регистрировать свои корпоративные профили в системе, а это является обязательным условием для начала представления финансовой отчетности.

Следовательно, Национальный банк решил предоставить дополнительное время для составления и подачи финансовой отчетности за 2020 год, промежуточной финансовой отчетности за 2021 год (первый квартал, первое полугодие, девять пять месяцев), которые составлены на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в формате XBRL.

В то же время поставщики финансовых услуг должны соблюдать установленные сроки представления в Национальный банк: