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Новини
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Кабмин обновил Национальный план вакцинации

Кабмин обновил Национальный план вакцинации

Украина планирует в августе провести 6 млн прививок, в сентябре - более 8,23 млн, а с октября выйти на 8,5 млн ежемесячно, чтобы до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Соответствующие изменения в Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год правительство утвердило на заседании 28 июля, передает Интерфакс-Украина.

В целом в плане предусмотрено использование более 47,99 млн доз вакцин - из них более 39,33 млн доз закупленных за счет госбюджета, еще более 8,15 млн доз - в рамках инициативы COVAX.

В плане на август предусмотрены поставки около 5,24 млн доз вакцины (1,5 млн Oxford/AstraZeneca, 2 млн Novavax, 971,1 тыс. доз Pfizer/BioNTech); на сентябрь - около 5,34 млн доз (2 млн Novavax, около 2,6 млн Pfizer/BioNTech); на октябрь-декабрь - около 7,773 мл (2 млн Novavax, более 5 млн Pfizer/BioNTech). Также каждый месяц запланированы поставки по COVAX (772,5 тыс. доз).

Ранее план предусматривал использование более 21,91 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,91 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) Кабмін (7826) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+3
З початку випробування на мишах в студію з заначенням наслідків подовженної дії, а потім починайте шмаляти усих підряд...Особливо уміляє паспорт вакцинації.Тобто шо у коров,барана та у людини тепер однаковий статус...худоба або тварини.
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29.07.2021 13:41 Відповісти
+2
Конченные шмыгалястые твари.
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28.07.2021 19:01 Відповісти
+1
Давайте антивакцинатори. Я вірю в вас.Кабмин обновил Национальный план вакцинации - Цензор.НЕТ 4894
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28.07.2021 22:12 Відповісти
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Конченные шмыгалястые твари.
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28.07.2021 19:01 Відповісти
Давайте антивакцинатори. Я вірю в вас.Кабмин обновил Национальный план вакцинации - Цензор.НЕТ 4894
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28.07.2021 22:12 Відповісти
Хотят все сделать числорабами
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29.07.2021 04:11 Відповісти
А это кто такие?
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29.07.2021 10:26 Відповісти
Хотелки ихние нада посылать в сраку
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29.07.2021 04:12 Відповісти
З початку випробування на мишах в студію з заначенням наслідків подовженної дії, а потім починайте шмаляти усих підряд...Особливо уміляє паспорт вакцинації.Тобто шо у коров,барана та у людини тепер однаковий статус...худоба або тварини.
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29.07.2021 13:41 Відповісти
Все це, звичайно, добре (хоч і пізнувато)... Але як з тим "Новаваксом", який так досі й не пройшов сертифікації ні в США, ні в ЄС (що, до речі, суттєво затримує процес налагодження виробництва цієї вакцини у Польщі)?
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29.07.2021 15:40 Відповісти
Плани знищення населення як бачимо, суттєво не змінилися...
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29.07.2021 22:05 Відповісти
Записался на вакцинацию через **....ный Хелси. Модерной. По Киеву. Получил талон с днём и временем. Вчера вечером зашёл в Хелси - "У ЛІКАРЯ ЗМІНИВСЯ РОЗКЛАД, ПЕРЕЗАПІШИТЬСЯ!" И моей очереди нет! И ЗАПИСАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО - МОДЕРНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!!!!!!! ТОЛЬКО СИНОВАК!!!!!!
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30.07.2021 07:47 Відповісти
Кто записан через ХЕЛСИ на вакцинацию МОДЕРНОЙ - проверьте свои записи - ОНИ АННУЛИРОВАНЫ !!!!!
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30.07.2021 07:48 Відповісти
антіваксери скаженіють

після закінчення вакцинації лікування від ковіда буде платним
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30.07.2021 11:16 Відповісти

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