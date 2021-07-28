Волчанский завод получил право продавать авиаоборудование за границу

Кабинет министров Украины предоставил частному акционерному обществу "Волчанский агрегатный завод" право осуществлять экспорт товаров военного предназначения собственного производства.

Данное решение было принято по итогам заседания правительства 28 июля, передает ГМК-Центр.

Срок предоставления полномочий в проекте постановления предлагается определить до 1 июня 2024 года. В случае отсутствия мотивированных ходатайств о прекращении экспорта со стороны Государственного экспортного контроля, право на поставку товаров автоматически будет продлено еще на 5 лет.

Разрешение предоставлено по двум позициям – ML10.а (пилотируемые летательные аппараты и аэростатические воздушные суда, а также специально предназначенные для них компоненты) и ML10.d. (маршевые авиационные двигатели и специально предназначенные для них компоненты).

Кабмин считает, что принятие данного решения увеличит экспортный потенциал Украины.

Волчанский завод является машиностроительным предприятием, которое специализируется на создании агрегатов, деталей и сборочных единиц для гидравлических систем, а также для систем управления авиационной техникой.