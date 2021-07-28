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Ryanair запустит новый рейс из Мальты в Киев

Ryanair запустит новый рейс из Мальты в Киев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт "Борисполь" уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября.

Авиакомпания будет летать между Мальтой и Киевом два раза в неделю по вторникам и субботам, передает avianews.com.

Фактическим перевозчиком на линии выступит 100% дочка Ryanair - Malta Air. Не стоит путать эту авиакомпанию с национальным авиаперевозчиком Мальты Air Malta. Ее билеты продаются на сайте Ryanair, однако она не принадлежит ирландскому лоукостеру и работает по собственной концепции.

Авиабилеты на рейсы Malta Air сейчас можно купить по цене от 33 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

На странице с расписанием указано, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей. Однако Ryanair уже заручился поддержкой развития своего проекта на острове со стороны министерства транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты.

Расписание рейсов Malta Air Мальта-Киев-Мальта в аэропорт "Борисполь":

  • Мальта 15:10 - Киев 19:25, вторник, суббота
  • Киев 20:00 - Мальта 22:15, вторник, суббота

Автор: 

Джерело:  avianews.com
Київ (4732) авіасполучення (2507) Мальта (34) Ryanair (343)


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