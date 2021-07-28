Ryanair запустит новый рейс из Мальты в Киев
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт "Борисполь" уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября.
Авиакомпания будет летать между Мальтой и Киевом два раза в неделю по вторникам и субботам, передает avianews.com.
Фактическим перевозчиком на линии выступит 100% дочка Ryanair - Malta Air. Не стоит путать эту авиакомпанию с национальным авиаперевозчиком Мальты Air Malta. Ее билеты продаются на сайте Ryanair, однако она не принадлежит ирландскому лоукостеру и работает по собственной концепции.
Авиабилеты на рейсы Malta Air сейчас можно купить по цене от 33 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.
На странице с расписанием указано, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей. Однако Ryanair уже заручился поддержкой развития своего проекта на острове со стороны министерства транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты.
Расписание рейсов Malta Air Мальта-Киев-Мальта в аэропорт "Борисполь":
- Мальта 15:10 - Киев 19:25, вторник, суббота
- Киев 20:00 - Мальта 22:15, вторник, суббота
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