"Укрзализныця" закупит металлопроката на 164 миллиона

АО "Укрзализныця" объявило тендер на закупку 3,4 тыс. тонн металлопроката общей стоимостью 163,8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении в системе "Prozorro.Публичные закупки", передает ГМК-Центр.

Так, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" намерен осуществить закупку металлопроката в таких объемах:

прокат толстолистовой – 2,8 тыс. тонн;

прокат тонколистовой х/к, г/к– 624,1 тонн;

сталь тонколистовая оцинкованная – 5,7 тонн.

Аукцион назначен на 4 октября. Срок подачи заявок – до 27 августа. Поставки продукции, по условиям тендера, планируется завершить до конца года.

Филиал "Центр обеспечения производства" – обособленное подразделение "Укрзализныци". Целью его деятельности является обеспечение потребностей компании материально-техническими ресурсами, предоставление услуг, обеспечение эффективного функционирования и развития производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта Украины.

Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп НТЗ" выиграла тендер в системе в системе "Prozorro.Публичные закупки" на поставку АО "Укрзализныця" 10,2 тыс. единиц колес цельнокатаных с УЗК общей стоимостью 318,5 млн грн.