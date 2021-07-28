Кабмин определил победителей конкурса на должности первых замглавы Госавиаслужбы и Госкосмоса

Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на должность первого заместителя главы Государственной авиационной службы Сергея Коршука, который занимает эту должность с июля 2020 года (с ноября 2016 года он выполнял обязанности на этой должности).

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 июля.

Кроме того, Кабмин определил победителем конкурса на должность первого заместителя главы Государственного космического агентства Владимира Беня. Ранее Бень был первым заместителем начальника Киевского представительства генерального заказчика Государственного космического агентства.