БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
358 0

SkyUp в августе начнет летать из Киева в Париж и Ниццу

SkyUp в августе начнет летать из Киева в Париж и Ниццу

Авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на рейсы Киев-Ницца-Киев и Киев-Париж/Бове-Киев, которые планирует начать выполнять с августа.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ЦТС.

Рейсы Киев-Париж/Бове-Киев будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Старт полетов - 20 августа.

Рейсы Киев-Ницца-Киев будут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, начиная с 19 августа.

Цены на рейсы Киев-Париж/Бове стартуют от 2531 грн, Киев-Ницца - от 3203 грн.

Автор: 

Джерело:  ЦТС
Київ (4733) авіасполучення (2507) Ніцца (3) SkyUp (304)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 