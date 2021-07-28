SkyUp в августе начнет летать из Киева в Париж и Ниццу

Авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на рейсы Киев-Ницца-Киев и Киев-Париж/Бове-Киев, которые планирует начать выполнять с августа.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ЦТС.

Рейсы Киев-Париж/Бове-Киев будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Старт полетов - 20 августа.

Рейсы Киев-Ницца-Киев будут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, начиная с 19 августа.

Цены на рейсы Киев-Париж/Бове стартуют от 2531 грн, Киев-Ницца - от 3203 грн.