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Киевское метро закупит рельсов на 47 миллионов

Киевское метро закупит рельсов на 47 миллионов

ООО "Сота Украина" выиграло тендер на поставку КП "Киевский метрополитен" рельсов суммарной стоимостью 47,2 млн грн.

Об этом свидетельствует информация о соответствующем тендере, размещенная на площадке ProZorro, передае ГМК-Центр.

В частности, государственное коммунальное предприятие планирует заключить контракт на поставку 1,2 тыс. тонн рельсов типа Р50. Поставки продукции, по условиям тендерной документации, должны завершиться до конца ноября 2021 года.

В аукционе также участвовала компания "Метинвест-СМЦ", но "Сота" предложила меньшую цену.

В прошлые годы право на поставку рельсов метрополитену неоднократно выигрывала компания "Сота-Украина". Заявки на участие также подавали ООО "МС Трейд Украина" и ООО "Метинвест-СМЦ".

Рельсы Р50 используют для строительства ширококолейных железнодорожных путей на участках, подверженных большим весовым нагрузкам. Они изготавливаются из высокоуглеродистых малолегированных марок стали.

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Джерело:  ГМК-Центр
Київ (4733) Метрополітен (614) тендер (2197)


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