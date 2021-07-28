Киевское метро закупит рельсов на 47 миллионов

ООО "Сота Украина" выиграло тендер на поставку КП "Киевский метрополитен" рельсов суммарной стоимостью 47,2 млн грн.

Об этом свидетельствует информация о соответствующем тендере, размещенная на площадке ProZorro, передае ГМК-Центр.

В частности, государственное коммунальное предприятие планирует заключить контракт на поставку 1,2 тыс. тонн рельсов типа Р50. Поставки продукции, по условиям тендерной документации, должны завершиться до конца ноября 2021 года.

В аукционе также участвовала компания "Метинвест-СМЦ", но "Сота" предложила меньшую цену.

В прошлые годы право на поставку рельсов метрополитену неоднократно выигрывала компания "Сота-Украина". Заявки на участие также подавали ООО "МС Трейд Украина" и ООО "Метинвест-СМЦ".

Рельсы Р50 используют для строительства ширококолейных железнодорожных путей на участках, подверженных большим весовым нагрузкам. Они изготавливаются из высокоуглеродистых малолегированных марок стали.