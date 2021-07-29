"Ситибанк" в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 14,2%

Чистая прибыль "Ситибанка" (Киев) в первом полугодии 2021 года составила 768,7 млн грн, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в отчете банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, чистый процентный доход банка за первые шесть месяцев снизился на 23,4% – до 596,5 млн грн, тогда как чистый комиссионный – на 0,9%, до 125,1 млн грн.

В то же время результат от операций с фининструментами, учитываемыми по справедливой стоимости, вырос в 4,8 раза – до 112,9 млн грн. Положительный результат от операций с инвалютой составил 117 млн грн против отрицательного в 52,5 млн грн в первом полугодии прошлого года.

Помимо этого, "Ситибанк" также уменьшил на 75,7 млн грн резервы под уценку ценных бумаг в портфеле на продажу, тогда как в том же периоде прошлого года их пришлось увеличить на 102,4 млн грн.

Активы банка по итогам января-июня-2021 сократились на 3,4% – до 26,9 млрд грн, хотя кредиты и задолженность клиентов увеличились на 49,6% – до 3,74 млрд грн. Обязательства банка с начала текущего года сократились на 1,4% - до 25,01 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 2,2%, до 24,52 млрд грн.

Собственный капитал банка в первом полугодии 2021 года сократился на 23,9% – до 1,89 млрд грн.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 мая 2021 года "Ситибанк" по размеру общих активов (27,92 млрд грн) занимал 15 место среди 73 действовавших в стране банков.