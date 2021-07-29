В Украине внесли изменения в нормы питания в школах

Кабинет министров Украины принял постановление, которое вносит изменения в нормы питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Постановление дополняет группы пищевых продуктов, используемых для организации питания в пределах установленных норм, такими позициями, как масло подсолнечное и кукурузное, зерновые культуры (например, гречиха), сушеные плоды (например, шиповника), молоко безлактозное.

До внесения изменений разрешалось использовать только рафинированное масло, которое содержит более чем 50% мононенасыщенных жиров и менее чем 40% полиненасыщенных жиров. Под указанные характеристики подсолнечное масло не подпадает.

Также, с целью предоставления детям сбалансированного разнообразного рациона, уточнено количество определенных групп пищевых продуктов, а также частота их включения в определенные приемы пищи. Например, сок можно давать на завтрак, обед или ужин.

Унифицирована терминология, указанная в нормах питания, с той, что используется в технологической документации на блюда и изделия.

Расширена информация о пищевых продуктах относительно содержания глютена для организации диетического питания.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС".