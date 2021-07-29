В Украине зафиксировали 846 новых случаев COVID-19

На утро 29 июля в Украине зафиксировали 846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 60 детей и 41 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 480 человек, умерло 25 пациентов, выздоровело – 510. Кроме того, совершили 42 504 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

С начала пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровело – 2 185 849, летальных случаев зафиксировали 52 916, также провели 11 341 529 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 350 502 человека, за прошедшие сутки – 143 534. Полностью иммунизированы –1 874 958 украинцев.

Днем ранее, 28 июля, сообщили о 717 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 27 июля – о 681 новом случае заболевания, 26 июля – о 213 новых случаях.