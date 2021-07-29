Миссия МВФ прибудет в Украину в сентябре

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в сентябре в Украину прибудет миссия МВФ.

Об этом она заявила в Twitter после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об экономическом прогрессе, совершенном в рамках программы МВФ. Жду с нетерпением продолжения нашей продуктивной работы во время миссии в сентябре", – написала она.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время разговора Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии.

"Транш в $2,1 млрд, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", – отметил он.

Также стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков, которые были определены ней. Речь, в частности, идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законов о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.

По словам президента, позиция Украины остается неизменной: отношения с МВФ очень важны, и страна будет продолжать выполнять договоренности с международными партнерами.

Собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности, относительно запуска рынка земли, реформы в сфере инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Глава государства отметил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

Кроме того Зеленский и Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после восстановления ее работы осенью текущего года, а также принятие закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины во втором чтении.

Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики, в частности, выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны договорились об активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.