Цена газа в Европе достигла максимума за последние 3,5 года

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года – $484 за тысячу кубометров – на фоне нового подорожания СПГ в Азии, а также с низким уровнем запасов в хранилищах Европы и снижающимися поставками газа.

В среду ночью сентябрьский фьючерс на азиатский индекс Platts JKM (отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $539 за тысячу кубометров по сравнению с закрытием предыдущего дня в $529. Самый дорогой фьючерс на будущую зиму – на февраль 2022 года тем временем стоит уже $594. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот – в июне "азиатская премия" к цене TTF составила до 20%, передает Интерфакс-Украина.

Динамика азиатских котировок на СПГ спустя несколько часов закладывает тренд европейским торгам, а это значит, что спотовая цена на площадке TTF получила новый импульс роста.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $293 за тысячу кубов.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок сжиженного природного газа. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года.

Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС – средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.