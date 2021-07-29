Банк Ахметова за полгода получил 2 миллиарда прибыли

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам первого полугодии 2021 года декларирует прибыль 1,98 млрд грн, что на 730 млн грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля составляет 15,5, при требовании Нацбанка не менее 10%.

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли. Из нее 1,3 млрд грн банк направил на выплату дивидендов своему единственному акцинеру Ринату Ахметову.