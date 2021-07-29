Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании за нарушение финмониторинга

Национальный банк принял решение аннулировать ООО "Триолан.Мани" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка информации (письменных пояснений), необходимой для совершения наблюдения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял 23 июля Комитет по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.