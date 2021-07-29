В Украине стартовали первые тендеры на оптический интернет для громад

В Украине стартовали первые тендеры на скоростной интернет в рамках реализации проекта "Интернет-субвенция".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"670 территориальных громад получили 483 млн гривен. Теперь они проводят тендеры. После этого провайдеры начнут развивать сеть оптического интернета и подключат к нему школы, библиотеки, больницы и т.д.", – уточнил он.

По его словам, процесс и детали по каждой закупке можно увидеть в режиме реального времени на дашборде.

Федоров добавил, что на данный момент уже запланированы 74 закупки, чтобы подключить к оптическим сетям 1 138 социальных объектов.

"Оптический интернет является наиболее быстрым и качественным. Это фиксированный скоростной интернет с использованием современных технологий. Именно его получат 6 тыс. соцобъектов в 3 тыс. украинских сел", – отметил министр.

Федоров уточнил, что благодаря проекту более 1 млн украинцев получат возможность подключиться к оптическому интернету.