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В Украине стартовали первые тендеры на оптический интернет для громад

В Украине стартовали первые тендеры на оптический интернет для громад

В Украине стартовали первые тендеры на скоростной интернет в рамках реализации проекта "Интернет-субвенция".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"670 территориальных громад получили 483 млн гривен. Теперь они проводят тендеры. После этого провайдеры начнут развивать сеть оптического интернета и подключат к нему школы, библиотеки, больницы и т.д.", – уточнил он.

По его словам, процесс и детали по каждой закупке можно увидеть в режиме реального времени на дашборде.

Федоров добавил, что на данный момент уже запланированы 74 закупки, чтобы подключить к оптическим сетям 1 138 социальных объектов.

"Оптический интернет является наиболее быстрым и качественным. Это фиксированный скоростной интернет с использованием современных технологий. Именно его получат 6 тыс. соцобъектов в 3 тыс. украинских сел", – отметил министр.

Федоров уточнил, что благодаря проекту более 1 млн украинцев получат возможность подключиться к оптическому интернету.

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Джерело:  Telegram
інтернет (1366) тендер (2196) Федоров Михайло (266)


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