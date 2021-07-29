Минэнерго получило в управление "Укрэнерго", "Оператор рынка" и МГУ

Кабинет министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочия по управлению корпоративными правами, которые принадлежат государству в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, Минэнерго полуило полномочия по управлению единым имущественным комплексом государственного предприятия "Оператор рынка", сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 28 июля.

"Поскольку министерство формирует политику в сфере энергетики, передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок. Министерство продолжит внедрение лучших практик корпоративного управления в этих компаниях и обеспечит выполнение своих международных обязательств", – прокомментировали в Минэнерго.

Отмечается, что окончательная передача состоится согласно дорожной карте, предоставленной Энергетическим сообществом.