Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных против COVID-19 украинцев

Власти Кипра приняли решение ужесточить правила въезда для невакцнорованных против коронавирусной инфекции украинских граждан.

Об этом сообщает "Коронавирус.Инфо" в Telegram.

"С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь негативный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест. До получения результата (три часа) граждане остаются на самоизоляции", – говорится в сообщении.

Как сообщает Министерство иностранных дел, по состоянию на 26 июля вакцина Covishield все еще не входитт в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

В то же время, вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Сейчас страна признает следующие вакцины: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Moderna, Sputnik V, Sinovac и Janssen/Johnson & Johnson.