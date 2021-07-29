БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 482 0

Цены на автогаз в сетях АЗС продолжают расти

Цены на автогаз в сетях АЗС продолжают расти

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 29 июля достигла рекордных 16,80 грн за литр.

При этом цену повысили преимущественно операторы эконом-сегмента, сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на АЗС Marshal и ZOG стоимость ресурса выросла в среднем на 20 и 10 копеек – до 16,10 грн/л. Продукт на станциях "Рур груп" подорожал на 10 копеек – до 16,89 грн/л.

Такие сети как Chipo, "БРСМ-Нафта", Овис, Motto и Mango повысили цены в пределах 2-10 копеек.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,43 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 600 грн/т, до 28 230 грн/т.

Автор: 

Джерело:  еnkorr
АЗС (1600) ціни (3584) скраплений газ (1152)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 