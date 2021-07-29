"Укрпошта" сменила квартальные убытки на прибыль в 118 миллионов

"Укрпошта" за второй квартал 2021 года заработала 118 млн грн чистой прибыли, что позволило сократить сумму убытков со 128 млн грн (в первом квартале 2021 года) до 9,8 млн грн по результатам шести месяцев 2021 года.

Как сообщает пресс-служба компании, по результатам первых шести месяцев чистый доход "Укрпошты" составил 5,3 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он увеличился на четверть, или на 1 млрд грн.

Также за указанный период почти на треть выросли объемы доставки внутренних посылок по Украине и на 70% отправок международных посылок за границу, а также через "Укрпошту" на 18% возросло количество переводов.

Соответственно, компания увеличила на 48% доходы от доставки внутренних посылок по Украине, почти на 87% - от доставки посылок на экспорт, кроме того "Укрпошта" на около 39% увеличила доходы по переводам.

В то же время, за первое полугодие текущего года увеличились расходы компании. В частности, размер средней зарплаты работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период составил 9 876 грн и увеличился по сравнению с шестью месяцами 2020 года на 17%. При этом расходы на оплату труда за первое полугодие 2021 года увеличились на 19% и составили 3,1 млрд грн. Также компания уплатила за первое полугодие 1,6 млрд грн налогов, ЕСВ, сборов и обязательных платежей, что на 19,8% больше, чем за шесть месяцев 2020 года.

"Положительный результат второго квартала позволил перекрыть убытки прошлого и выровнять финансовое положение компании. Мы гордимся этим результатом, потому что он, прежде всего, достигнут благодаря успешной работе многотысячной команды "Укрпошты", которая возвращает доверие клиентов и увеличивает доходы путем увеличения объемов бизнеса. На положительный результат также повлияло доведение до приемлемого уровня тарифа на доставку пенсий в апреле этого года. Мы все еще зависимы от решений государства по регулированию тарифов на услуги, часть из которых не пересматривалась с начала 2020 года. Но, несмотря на это, нацелены на прибыльный год, который позволит нам уверенно продолжать масштабные инвестпроекты и выполнять обещания перед нашими клиентами и работниками", – отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Как сообщалось, по результатам 2020 года "Укрпошта" сократила прибыль до 185 млн грн, тогда как по итогам работы в 2019 году компания получила 405,36 млн ​​грн чистой прибыли.