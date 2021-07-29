Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу на должность главы БЭБ

Комиссия по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 человек, однако среди них не будет бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом во время брифинга сообщил глава комиссии, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает "Левый берег".

"48 кандидатов допущены. Мы старались быть максимально лояльными в рамках закона. Если человек ошибся в автобиографии или справка под вопросом – мы всех допускали, чтобы не было предвзятости. Одиннадцать человек мы не допустили. У одного кандидата – Александра Данилюка, к сожалению, не нострифицированный (не прошел процедуру подтверждения в Украине, – ред.) диплом, и тот диплом, который является украинским, не соответствует требованиям закона. Возник вопрос, как он работал министром? Это политическая должность, там не было такого требования, как здесь", – сказал он.

В свою очередь Данилюк уже отреагировал на решение конкурсной комиссии и назвал его смешным.

"Якобы у меня нет профильного образования. Это полное манипулирование. Это все члены конкурсной комиссии знают, и в первую очередь – глава комиссии Тимофей Милованов. Мне было не то что неприятно – тошно смотреть на то, что он говорил", – сказал он в видеобращении, обнародованном в Facebook.

Отметим, что Данилюк закончил в Украине Киевский институт инвестиционного менеджмента, а также Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик. Кроме того, он учился в бизнес-школе (МВА) университета Индианы.

Как сообщалось, нынешний и бывший руководители Государственной фискальной службы Вадим Мельник и Сергей Солодченко также подали документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.